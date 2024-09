Die Thüringerinnen traten ohne etatmäßigen Rechtsaußen an, die 42-jährigen Lydia Jakubisova musste aushelfen. Der THC legte einen katastrophalen Start hin, entwickelte keinerlei Durchschlagskraft im Angriff und offenbarte große Schwächen im Rückzugsverhalten. Nach sechs Minuten führte der BVB mit 5:0. In der Folge schraubten die Gastgeberinnen die Intensität deutlich nach oben und verkürzten bis zur zwölften Minute auf 6:8. Die Dortmunderinnen ließen sich davon aber nicht irritieren und konnten sich jederzeit auf ihre starken Rückraumwerferinnen verlassen. So wuchs ihr Vorsprung bis zur Pause wieder auf 17:13 an.