Der BSV Sachsen Zwickau hat sich zum Saisonauftakt der Frauen-Bundesliga mit 27:21 gegen die HSG Blomberg-Lippe durchgesetzt. Beim ersten Spiel in der neuen Heimat, der Stadthalle Zwickau, gelang gleich erstmals ein Erfolg gegen die HSG in der Bundesliga.

Der BSV kam schwer in die Partie, lag mit 5:9 (14.) zurück. Doch die Zwickauerinnen kämpften sich bis zur Pause auf 13:15 heran. Der Start in die zweite Hälfte war deutlich besser, die Abwehr aggressiver. Erstmals seit der 3. Minute gingen die Sachsen mit 16:15 (35.) in Front.