Im zweiten Spielabschnitt konnte Mrkva nicht mehr an seine gute Leistung aus der ersten Halbzeit anknüpfen, sodass der DHfK den Rückstand Stück für Stück verkürzen konnte und in der 45. Minute durch einen verwandelten Siebenmeter von Lukas Binder mit 25:24 in Führung ging. Nach einem Foul an Emil Madsen sah der Leipziger Abwehrchef Simon Ernst in der 48. Minute die Rote Karte. Im Anschluss blieben die Sachsen acht Minuten lang ohne Torerfolg. Diese Phase nutzten die Kieler, um den klaren Sieg einzuleiten.