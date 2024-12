Nach dem Derby gegen Eisenach empfangen die Magdeburger am zweiten Weihnachtsfeiertag noch den HC Erlangen (Do., 17:30 Uhr im SpiO-Ticker), ehe die Weihnachtspause beginnt. "Ich brauche auch die Pause mental", sagte Wiegert angesichts der vergangenen Termin-Hetze. Am 13. Januar wird der Trainer mit den Spielern das Training wieder aufnehmen, die nicht bei der Weltmeisterschaft vom 14. Januar bis zum 2. Februar in Kroatien, Dänemark und Norwegen vertreten sind. Bedingt durch die Verletzungsproblematik muss der SCM diesmal nicht so viele Spieler wie sonst abstellen. Wiegert rechnet mit "vier oder fünf Profis, sonst sind es immer neun bis zehn."