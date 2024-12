Das teilte der Handball-Bundesligist am Montag (23. Dezember) mit. Demnach habe die Handball-Bundesliga (HBL) auch dem zweiten Antrag auf eine Spielverlegung des SCM zugestimmt. Wann die Partie nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest. Zuvor war bereits das für vergangenen Sonntag geplante Ostduell gegen den ThSV Eisenach abgesagt worden. Damit wird der SCM erst wieder am 8. Februar nach der WM (14. Januar bis 2. Februar) beim THW Kiel ins Spielgeschehen eingreifen.

"Es ist aus unserer Sicht nicht der Zeitpunkt, bereits wieder stimmungsvolle Großveranstaltungen so unmittelbar nach dem verheerenden Terroranschlag in Magdeburg durchzuführen. In einer Stadt mit rund 240.000 Einwohnern hat wahrscheinlich jeder direkten oder indirekten Kontakt zu Opfern, Verletzten oder Einsatzkräften. Das betrifft unser Publikum, unsere Partner, aber auch unser Team und unsere Mitarbeiter", wird SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt in einer Pressemitteilung zitiert.

Bei dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am Freitagabend (20. Dezember) waren fünf Menschen zu Tode gekommen, mehr als 200 Menschen wurden teils schwer- und schwerstverletzt. Der Täter Taleb A. war mit einem Auto mit hoher Geschwindikeit über den Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge gerast. Der Arzt aus Bernburg südlich von Magdeburg stammt aus Saudi-Arabien, lebt seit 2006 in Deutschland und erhielt 2016 Asyl als politisch Verfolgter. Er war in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen aufgefallen. Er sitzt in Untersuchungshaft.