Titelverteidiger SC Magdeburg trifft im Halbfinale der Handball-Champions-League auf Aalborg HB aus Dänemark. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Budapest. Der zweite deutsche Vertreter beim Final Four, Rekordmeister THW Kiel, bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun. Das Turnier wird am 8. und 9. Juni in Köln ausgespielt.