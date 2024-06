Mit Spannung wird der SC Magdeburg den 30. Juni abwarten. Dann will die Handball-Bundesliga (HBL) eine Entscheidung im Fall Nikola Portner treffen, der bei einer Dopingkontrolle im April positiv auf Methamphetamine getestet worden war. Die B-Probe bestätigte das Ergebnis. Seitdem ist der Schweizer Torhüter suspendiert und bangt um seine sportliche Zukunft.

"Wir sehnen die Entscheidung herbei und hoffen auf ein gutes Ende", sagte Magdeburgs Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt am Mittwoch (19. Juni 2024) dem MDR im Rahmen der Ehrung für Trainer Bennet Wiegert auf dem "Sports Walk of Fame". Die Entscheidungshoheit liegt nun bei der HBL, die eine 80 Seiten umfassende Stellungnahme Portners mit in ihre Bewertung einfließen lassen wird.