Was die Ziele für die neue Saison angeht berichtet Rückkehrer Zechel von großen Träumen: "Die Champions League ist immer das, wonach jeder greifen möchte. Zum Anfang wäre der Supercup aber auch was Schönes." Damit sollte der Ton gesetzt sein. Für Trainer Wiegert sei es wichtig, dass die Zielsetzung vom Team käme. Er selbst scheint die vergangene, äußerst erfolgreiche Saison noch nicht ganz verarbeitet zu haben: "Natürlich muss ich mich manchmal kneifen, was wir da abgerissen haben."

In die Zukunft schaut er jedoch nicht ausschließlich optimistisch, sondern vor allem auch realistisch. Meisterschaft, Pokalsieg, Klub-Weltmeisterschaft... "Wo soll das hinführen? Höher, schneller, weiter - wo kennt das irgendwann mal Grenzen? Wir werden irgendwann an Grenzen stoßen, der Umgang damit ist interessant. Ob das schon in der nächsten, übernächsten, in drei oder vier Saisons sein wird - das werden wir sehen." Weniger Sorgen macht sich da Marc-Henrik Schmedt, Geschäftsführer des SC Magdeburg. Das Ziel bleibe das gleiche wie jedes Jahr, nämlich "in allen Wettbewerben so lange wie mögliche dabei bleiben und versuchen, für Titel in Frage zu kommen."