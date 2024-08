Persson spielte in der vergangenen Saison beim Bergischen HC, hatte sich aber nach dessen Abstieg in die 2. Bundesliga bislang noch keinem neuen Verein angeschlossen. Der Rechtsaußen absolvierte bislang sieben Spiele für die schwedische Nationalmannschaft und unterzeichnete einen Jahresvertrag in Magdeburg.



"Aufgrund der Verletzungen unserer beider Rechtsaußen bei Olympia mussten wir nochmals personell reagieren. Zumindest auf Tim Hornke werden wir monatelang verzichten müssen. Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben in allen Wettbewerben war es daher eine glückliche Fügung, dass wir Isak Persson kurzfristig nachverpflichten konnten, um die Position Rechtsaußen so nochmals abzusichern", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert.