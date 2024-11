Der 62-jährige Jungandreas arbeitet seit zehn Jahren beim DRHV. Der Ex-Coach des SC Magdeburg und vom SC DHfK Leipzig führte den einstigen Drittligisten Dessau in die 2. Liga und verpasste den Bundesliga-Aufstieg 2023 nur knapp. Wegen eines Bandscheibenvorfalls musste er bereits in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen Assistent Radic den Vortritt lassen.

Radic, seit 2021 in Dessau, sagte: "Auf die Rolle des Cheftrainers konnte ich mich in den letzten Jahren vorbereiten. Jetzt bin ich bereit, diese neue Herausforderung anzunehmen. Ich bin äußerst dankbar für die Zusammenarbeit mit Uwe Jungandreas in den vergangenen Jahren – eine Zeit, die mich geprägt und ideal auf meine zukünftige Rolle als Cheftrainer vorbereitet hat."

Jungandreas gab in der "Leipziger Volkszeitung" zu: "Ich wusste, dass es irgendwann passieren wird, hätte aber gerne noch weitergemacht." Er ist derzeit in der ambulanten Reha, leitet das Training allerdings auch wieder: "Ich werde die Saison trotzdem mit vollem Einsatz zu Ende bringen, pflege einen sehr engen und guten Kontakt zu meinen Spielern", so Jungandreas. Der "Trainer der Saison 23" will seine Laufbahn noch nicht beenden: "Ich sehe keinen Grund dazu, fühle mich fit. Aber ich weiß auch, dass das in meinem Job nicht so einfach wird, etwas Neues zu finden."