Bevor am Sonntag das nächste Spitzenspiel in der Liga gegen die Füchse Berlin ansteht, geht es für Magdeburg am Mittwochabend beim HBC Nantes (20:45 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) um die nächste zwei Punkte in der Königsklasse. Denn trotz des Ausrufezeichens gegen Barcelona steht die Qualifikation fürs Achtelfinale nach wie vor auf Messers Schneide. Magdeburg steht mit derzeit sieben Punkten auf Platz fünf in Gruppe B, hat aber nur einen Zähler Vorsprung auf Rang sieben, der das vorzeitige Aus bedeuten würde. Nantes' Karten stehen als Dritter deutlich besser. Auch dank des 32:28-Erfolgs der Franzosen im Hinspiel Mitte Oktober in Magdeburg.