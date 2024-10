Wenn man, so wie der SC Magdeburg, in diesen Tagen im Reise- und Spielestress ist, kann man schonmal mit den Gegnern durcheinanderkommen. So geschehen SCM-Coach Bennet Wiegert am Montag in der Bundesliga-Partie gegen FrischAuf Göppingen (31:24). Der Trainer war in der Partie so durcheinander, "dass ich Lukas Mertens im Spiel etwas zugeworfen habe, das und das passiert jetzt, der mich komisch angeschaut hat und ich merke, scheiße, das war schon Kielce. Das hat jetzt gar nicht zu Göppingen gepasst."