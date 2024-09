Bennet Wiegerts Gesicht strahlte Zufriedenheit aus. Zufriedenheit, Emotionen und jede Menge Vorfreude. Das lag in erster Linie an dem Auftritt seiner Mannschaft kurz zuvor. Das deutliche 33:25 gegen Kolstad HB hat den SC Magdeburg auch in der Gruppenphase der Champions League nach dem Fehlstart gegen Pick Szeged wieder in die Spur gebracht. Ein besseres Ausrufezeichen als das am Donnerstagabend hätte der Deutsche Meister vor dem mit Spannung erwarteten Topspiel am Sonntag in der Handball-Bundesliga gegen den THW Kiel (18 Uhr im Liveticker) kaum senden können.