Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben ihr Aus im Pokal-Halbfinale vom Mittwoch offenbar gut verkraftet. Nur drei Tage nach der 2:3-Niederlage gegen den Dresdner SC setzte sich das Team von Trainer Riccardo Boieri im Bundesligaspiel beim VfB Suhl am Samstagabend mit 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:15) durch und festigte damit den vierten Tabellenplatz. Für die Thüringerinnen bedeutete dies nach zuvor fünf Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage. Vor 978 Zuschauern in der Sporthalle Wolfsgrube war Zuspielerin Janna Ewert die herausragende Akteurin bei den Siegerinnen.