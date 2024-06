Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hat den vierten Neuzugang für die kommende Spielzeit perfekt gemacht. Wie die Sachsen am Donnerstag (06. Juni 2024) berichteten, unterschrieb die slowenische Nationalspielerin Evá Zatkovic einen Einjahresvertrag bei den Sachsen. Die 22-jährige Diagonalangreiferin wechselt aus der italienischen A2 in die Bundesliga. Vor Zatkovic hatte der DSC bereits Lorena Lorber Fijok , Patricia Nestler und Julie Lengweiler verpflichtet.

Mit Zatkovic wechselt eine trotz ihres jungen Alters mit einiger Auslandserfahrung gestählte Spielerin zum Dresdner SC. Die Slowenin spielte bereits in Frankreich und Italien. Die deutsche Bundesliga ist dagegen Neuland. "Ich freue mich sehr darüber, in der kommenden Saison für den DSC spielen zu dürfen und bin bereit mit dem Club großes zu erreichen", wird die Diagonalangreiferin in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.