Patricia Nestler ist der erste Neuzugang von Volleyball-Bundesligist Dresdner SC für die kommende Bundesliga-Saison. Die 22-Jährige wurde am Dienstag (16. April 2024) in einem Pressegespräch vorgestellt.

Die Libera kommt aus Radebeul und hat bis 2020 in der sächsischen Landeshauptstadt beim VC Olympia Dresden gespielt. Zuletzt stand sie von 2020 bis 2023 für Schwerin und in der vergangenen Saison für die Roten Raben Vilsbiburg auf dem Parkett.

Nestler, die in ihrer Zeit beim VCO Dresden auch Ballrollerin bei DSC-Spielen war, sagte: "Es war immer schon ein Traum von mir, für den DSC zu spielen. Dass es jetzt klappt ist toll." Während Nestler in Schwerin als zweite Libera nur sporadisch zu Einsätzen kam, war sie in Vilsbiburg "Anführerin im Annahmeriegel", wie der damalige Rote-Raben-Coach Juan Diego Garcia Diaz beschrieb. Nestler sagte zu ihrer Rückkehr nach Dresden: "Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Aber für mich war es auch erstmal wichtig rauszukommen und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich hatte Super-Stationen in Schwerin und Vilsbiburg."