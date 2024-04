Das Team von Volleyball-Bundesligist Dresdner SC nimmt für die neue Saison langsam Gestalt an. Wie die Sachsen am Mittwoch (24. April 2024) mitteilten, schließt sich die Schweizer Nationalspielerin Julie Lengweiler dem Team von Trainer Alexander Waibl an. "Julie ist eine Außenangreiferin, die sowohl über Position vier als auch Position zwei angreifen kann. Sie ist eine intelligente Spielerin, die sehr viel Energie und Charakter in eine Mannschaft trägt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr", erklärte Waibl.

Bildrechte: DSC Medien & Marketing