MDR fresh, das Nachwuchs-Talente-Programm

MDR fresh ist ein neunmonatiges, bezahltes Nachwuchs-Talente-Programm. Es setzt sich aus Workshops und verschiedenen Stationen beim MDR in Halle, Leipzig und Erfurt zusammen. Wir wollen die individuellen Talente und Interessen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fördern, journalistische Basiskenntnisse vermitteln und Einblicke sowie praktische Erfahrungen in den Bereichen Video- und Audioproduktion, Social Media, Radio, Fernsehen ermöglichen.



Los geht´s mit einem zweiwöchigen Workshop in Leipzig. Anschließend arbeitest Du 10 Wochen in einer Redaktion mit. Dann wechselst Du in die nächste Redaktion. Zuvor gibt es wieder Seminare. Insgesamt absolvierst Du 6 Wochen Seminare und Workshops, bei denen Du jeweils für die nächste Station fit gemacht wirst.



Du erhältst eine monatliche Brutto-Vergütung von 1790,00 Euro.



Idealerweise kannst Du nach Ende des Programms als freier Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterin beim MDR arbeiten.