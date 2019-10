In der Jugend aktiv gegen Aufkommen der NPD und gegen den Vietnamkrieg. Von Beginn meiner Berufstätigkeit gewerkschaftlich organisiert. Als IG Metall Vertrauensmann und in der Vertrauenskörperleitung aktiv, jahrelang Betriebsrat und zuletzt in dem Walzwerk Hoesch-Spundwand und Profil bis zur Rente Betriebratsvorsitzender. Zur Zeit Delegierter der IG Metall Delegiertenversammlung in Dortmund. Einer der Streikführer im Stahlarbeiterstreik Rheinhausen 1987/88, aktive Unterstützung des Kampfs der Bischofferoder Kalikumpel. Mit einem achttätgien selbständigen Streik 1999 die Schließung des Walzwerkes HSP in Dortmund verhindert. 2015 neun Wochen als internationaler Brigadist der ICOR in Kobane, Nordsyrien, zum Aufbau eines Gesundheitszentrums. Seit 1975 in der MLPD und ihrer Vorläuferorganisation organisiert. Heute arbeite ich als Redakteur der Roten Fahne.