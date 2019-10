Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Beste Bildung für unsere Kinder, bezahlbares Wohnen, attraktiver Nahverkehr: Drei Themen, die mir besonders wichtig sind und wo Politik noch viel verbessern kann. Daran will ich aktiv mitarbeiten. Die Entscheidungen bspw. über Personalschlüssel in Kindergärten werden in unserer Demokratie in den Parlamenten gestellt.