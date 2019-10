politisch aktiv seit den großen Montagsdemonstrationen gegen HartzIV 2004, erst im Jugendverband Rebell, später in der MLPD, aktiv in der Gewerkschaft Ver.di mit verschiedenen Funktionen (Bezirksjugendausschuss, Vertrauensmann, Vertrauensleute-Leitung) Kandidaturen zu Wahlen: Europawahl 2014, Bundestagswahl 2017, Europawahl 2019, Landtagswahl Thüringen 2019

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Über die gesellschaftlichen Verhältnisse aufzuklären. Unter den jetzigen Verhältnissen gibt es "Demokratie" vor allem nur für internationale Konzerne wie VW, Siemens, Opel, Kali+Salz. Für sie gelten keine Grenzen und Zwänge. Über die Interessen von Mensch und Natur setzen sie sich hinweg. Ich möchte den Menschen Mut machen, sich zu engagieren und selbst aktiv zu werden für eine Zukunft im echten Sozialismus. Auf diesem Wege sehe ich als wichtige Kernforderungen: 30-h-Woche bei vollem Lohnausgleich, Rente mit 60 für Männer und 55 für Frauen, 100% erneuerbare Energien in den nächsten Jahren, Verbot aller faschistischen Organisationen, Gleiche Rechte für alle dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen.

Wenn man sich die Geburtenzahlen anschaut, weiß man, wie viele Lehrer in einigen Jahren gebraucht werden. Den derzeitigen Lehrermangel haben also nicht nur die vorherigen Landesregierungen aus CDU und SPD zu verantworten, sondern auch die derzeitige aus Linkspartei/SPD/Grüne. Ich unterstütze Initiativen und Demonstrationen gegen Schulschließungen, für mehr Lehrer, für höhere Lehrergehälter und gegen die zunehmende Verteuerung der Studienbedingungen (Gebühren, hohe Mieten, ...) Zum Thema Digitalisierung meine ich, dass es nicht nötig ist, dass jeder Schüler mit Handy, Tablet etc... ausgestattet sein muss, sondern dass es viel wichtiger ist, alle Schulen ökologisch zu sanieren, dass sie in kurzer Zeit für die Schüler erreichbar sind, dass es kostenlose, gesunde Schulspeisung gibt und Bildung vor allem kostenlos für jedermann ist.