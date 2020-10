Auch nach dem rechtsextremistischen Vorfall am Bildungszentrum der Thüringer Polizei wird der Lehrplan nicht grundsätzlich geändert. Das erklärte die Leiterin der Polizeischule, Heike Langguth, auf Anfrage von MDR THÜRINGEN. Langguth sagte, dass die freiheitlich demokratische Grundordnung schon jetzt als wichtigste Grundlage vermittelt. In mehreren Fächern würde gezielt auf eine Berufsethik hingearbeitet, so beispielsweise auch im Fach "Politische Bildung Demokratie". Die Thüringer Polizei arbeitet hier unter anderem mit den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora zusammen.

Die Gefahr, dass einzelne Schüler dennoch einen unerwünschten Weg einschlagen, bestünde aber immer, so Langguth. Diese hätten bei der Thüringer Polizei aber keinen Platz. So wird etwa der Polizeianwärter, der vor zwei Wochen rechtsextremistische Inhalte in einem Chat geteilt haben soll, nicht an die Schule zurückkehren können. Zum 1. Oktober haben in Thüringen 350 Polizeianwärter Ausbildung und Studium begonnen. Das Bildungszentrum arbeitet nach einem teilweisen Corona-Lockdown im Frühjahr jetzt wieder im Regelbetrieb.