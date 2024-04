In Thüringen hat es im vergangenen Jahr so viele Einbürgerungen gegeben wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, nahmen im Freistaat 1.605 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft an. Das sei der höchste Wert seit dem Jahr 1999, in dem es 2.602 Einbürgerungen gab.