Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hat der Kandidat der Linken, Bodo Ramelow, mit dem neuen CDU-Fraktionschef Mario Voigt gesprochen und erklärt, in allen drei Wahlgängen anzutreten. Im dritten Wahlgang würden bei der Ministerpräsidentenwahl die 42 Stimmen von Rot-Rot-Grün für eine einfache Mehrheit reichen. Dann wäre Ramelow Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Aus der CDU-Fraktion müsste folglich im ersten Wahlgang kein Abgeordneter für den Linke-Politiker stimmen. Ramelow will die CDU jedoch nach eigenen Angaben um konsequente Enthaltung bitten. Zunächst hatte Ramelow geplant, sich im ersten Wahlgang wählen zu lassen. Dafür bräuchte er - wie im zweiten Wahlgang - eine absolute Mehrheit, also 46 Stimmen. Nötig wären dazu Stimmen aus der CDU- oder der FDP-Fraktion.