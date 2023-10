Mittendrin - Der MDR-Podcast: 57. "EAST! – Mein Jahr in Zeitz

27 min

Host Maja Fiedler spricht mit MDR-Redakteurin Ina-Katrin Hüttig und Regisseurin Britt Beyer sowie Maksym Melnyk über die Doku "EAST! – Mein Jahr in Zeitz", das der Ukrainer dort als Stadtschreiber verbrachte.

Für die zweiteilige Doku "EAST! – Mein Jahr in Zeitz/Lenzen" hatte Maksym Melnyk seinen Wohnsitz für fast ein Jahr nach Zeitz verlegt. Als Stadtschreiber beobachtete er die Menschen, lernte sie kennen und drehte einen Film darüber.

Als Maksym nach Zeitz kam, war er erstmal "geschockt", erzählt er Mittendrin-Host Maja Fiedler. All die leeren Fenster. Für ihn waren es "tote Augen". Doch die Menschen in Zeitz in ihrer Herzlichkeit und ihrem Humor haben ihn beeindruckt.

"Den Osten von innen heraus erzählen"

Regisseurin Britt Beyer schwärmt davon, wie Maksym es schafft, den Menschen in Zeitz nahezukommen und zusammenzubringen. Sie hatte vorab verschiedene Drehorte recherchiert und ist sich sicher, mit Zeitz einen Volltreffer gelandet zu haben. Ina-Katrin Hüttig, MDR-Redakteurin Geschichte und Dokumentationen, erklärt die Absicht des MDR, mit dieser Doku den Osten "von innen heraus zu erzählen".

Dokumentarische Filme und Podcasts unter neuem Label "EAST"

"EAST! – Mein Jahr in Zeitz/Lenzen" ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Unter dem neuen Label EAST gibt es künftig in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek sowie im Fernsehen im MDR und rbb dokumentarische Filme und Podcasts.