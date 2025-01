Eine detailliertere Analyse zeigt, dass in der Ukraine Gruppen aus allen Nachbarregionen eingewandert sind: vom Balkan, aus den Karpaten, von der Wolga, dem Ural und vom Kaukasus. Es gab griechische Kolonien an der Küste des Schwarzen Meeres und später gotische Einwanderer im Norden des Landes. Die Vorfahren der heutigen Slawen sind etwa seit dem Jahr 300 vor Christus in der Ukraine, haben sich aber erst um 700 nach Christus über ganz Osteuropa ausgebreitet. Im Jahr 900 kam es zur Gründung der Kiewer Rus, in der das heutige Russland seinen Ursprung sieht. Die Staatsgründung sei vor dem Hintergrund einströmender Nomaden aus dem Osten erfolgt, schreiben die Autoren der Studie.