Hier ist das Problem nicht so sehr, dass die DNA vollständig zerfällt. Wir haben DNA, die mehrere zehn oder hundert Millionen Jahre alt ist. Das Problem ist: Die Basen sind wie Perlen auf einer Schnur angeordnet. Und die Schnur dazwischen reißt mit der Zeit. Also: Im Laufe der Zeit, durch Zersetzungsprozesse, durch die Hintergrundstrahlung in der Welt, brechen diese Stränge in immer kleinere Stücke. Und das passiert am Anfang am schnellsten. Wenn man zum Beispiel an das menschliche Genom denkt: Wir haben 23 Chromosomenpaare, die nach ihrer Länge geordnet sind. Chromosom 1 ist also das größte Chromosom. Es ist ein einzelnes DNA-Stück, das 250 Millionen Basenpaare lang ist, also 250 Millionen Buchstaben. Nach dem Tod eines Menschen zerfällt diese lange Kette jedoch schnell in winzige Fragmente, die jeweils weniger als 100 Basen enthalten. Anschließend verlangsamt sich der Zerfall zwar, aber es gibt eine Grenze: Solange diese Fragmente mehr als 30 Basen lang sind, können wir mit ihnen arbeiten.