Vor 30.000 Jahren hätten abkühlende Temperaturen im Zuge der Eiszeit und die geringe, anhaltende Bejagung durch den Menschen gemeinsam dazu geführt, dass das Wollnashorn sich in südlichere Gefilde zurückzog. Dort seien die Tiere in isolierten und sich rasch verschlechternden Lebensräumen gefangen gewesen. "Als die Erde auftaute und die Temperaturen stiegen, waren die Populationen des Wollnashorns nicht in der Lage, wichtige neue Lebensräume zu besiedeln, die sich im Norden Eurasiens auftaten, wodurch sie destabilisiert wurden und zusammenbrachen, was zu ihrem Aussterben führte", erklärte Fordham.