Der moderne Mensch - landläufig bekannt als Homo sapiens - hat nach neuesten Forschungen deutlich früher in Mitteleuropa gelebt als bislang angenommen. Das belegen jüngste Funde in der Ilsenhöhle in Ranis in Ostthüringen, wie das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig am Mittwoch berichtete.