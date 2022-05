Heutzutage sind es vor allem Auswirkungen der menschlichen Zivilisation, die die Unechte Karettschildkröte in Bedrängnis bringen: Die Hauptbedrohung für die Tiere ist das Verheddern und Ertrinken in Fischereinetzen als Beifang. Außerdem können sie Angelhaken und Schnüre sowie Netzteile verschlucken. Immer wieder nehmen die Tiere herumtreibenden Meeresmüll in den Mund, weil sie ihn für Nahrung halten und sterben daran. Und obwohl die Unechte Karettschildkröte in vielen Ländern geschützt ist, werden an einigen Niststränden immer noch Schildkröten-Weibchen für ihr Fleisch bei der Eiablage getötet und Nester geplündert.