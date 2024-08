RFA will als erstes Unternehmen eine Rakete von dem neuen Raumfahrtbahnhof auf Unst, der nördlichsten britischen Insel, ins All schicken. Der geplante Test der neun Triebwerke war Teil einer Reihe, die vor dem ersten Start durchgeführt werden sollte. Vor wenigen Monaten war ein erster kurzer Test erfolgreich verlaufen. Die Vorbereitungen könnten sich nun verzögern. "Wir werden uns Zeit nehmen, die Situation zu analysieren und zu beurteilen", teilte RFA weiter mit. Man arbeite eng mit dem Betreiber und den Behörden zusammen. Ziel sei es, die Tests so schnell wie möglich wiederaufzunehmen. Man setze auf reale Tests, hieß es weiter. "Das ist Teil unserer Philosophie, und wir waren uns der höheren Risiken bewusst, die mit diesem Ansatz verbunden sind.