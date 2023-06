Sie sind mit robotischen Missionen bereits auf dem Mond und Mars gelandet, sie bauen riesige Radioteleskope, wollen den Mond besiedeln, testen ein neues Spaceshuttle, können Menschen mit ihren eigenen Raketen und Raumkapseln ins Weltall bringen. Klingt nach dem Raumfahrtprogramm der USA? Weit gefehlt. Es sind die chinesischen Missionen und Ambitionen.

Außerdem hat das Reich der Mitte seine eigene Raumstation, die Tiangong (chin. Himmelspalast) – die seit Dienstag (30. Mai 2023) auch den ersten chinesischen Zivilisten als Besatzungsmitglied beherbergt. Bisher war es nur chinesischen Militärs gestattet, in den Weltraum aufzubrechen. Mit Gui Haichao von der Universität für Luft- und Raumfahrt Peking ist nun zum ersten Mal in der chinesischen Geschichte ein Wissenschaftler ohne Militär-Background ins All geflogen. Er soll Experimente an Bord der Raumstation durchführen.

Gemeinsam mit zwei Militärs – dem erfahrenden Raumfahrer Jing Haipeng und dem Ingenieur und Raumfahrtneuling Zhu Yangzhu – lösen sie die aktuelle Besatzung auf der Tiangong-Raumstation ab. Mittlerweile ist es die fünfte astronautische Mission zur Raumstation – von insgesamt elf bemannten Missionen. Wobei chinesische Raumfahrende nicht Astronauten genannt werden. Im Westen hat sich der Begriff Taikonaut für Raumfahrende aus China etabliert, wobei dieser falsch ist. Im eigenen Land werden die Helden der Raumfahrt Yuhang yuan (chinesische Raumfahrtmitglied) genannt. Drei Chinesen sind auf dem Weg ins All Bildrechte: Reuters

Die Mission soll fünf Monate andauern, bevor es einen weiteren Besatzungswechsel geben wird. Gui ist übrigens der Astronaut, der in die Kamera winkt und nicht wie seine Kollegen salutiert.

Erst vor 20 Jahren ist es China gelungen, als drittes Land der Welt mit eigenen Mitteln Menschen ins Weltall zu befördern. Vor 2003 war dies nur den USA und Russland gelungen. Seit dem 5. Juni 2022 befindet sich auch die Tiangong-Raumstation mit einer dauerhaften Besatzung in einem erdnahen Orbit von 340 bis 420 Kilometern – die Internationale Raumstation ISS fliegt durchschnittlich in einer Höhe von 407 Kilometern über dem Meeresspiegel hinweg.

Damit sind Tiangong und die ISS die einzigen derzeit genutzten Raumstationen im All. Bereits zwischen 2011 und 2018 operierte die chinesische Raumstation Tiangong 1 im All. Das sich die Volksrepublik nicht einfach wie Russland, Europa, Kanada, den USA und Japan an der ISS beteiligen, kommt den Amerikanern zu Schulden. Sie wollen in der Raumfahrt nicht mit China zusammenarbeiten. Auf dem Bildschirm des Pekinger Raumfahrtkontrollzentrums in Peking, der Hauptstadt Chinas, ist zu sehen, wie das chinesische Raumschiff «Shenzhou 13» erfolgreich an die radiale Öffnung des Kernmoduls der Raumstation Tianhe angedockt hat Bildrechte: dpa

In einem Bericht des Pentagons von 2022 befürchten die US-Beamten, dass die amerikanischen Fähigkeiten im Weltraum bis zum Jahr 2045 von China übertrumpft werden könnten. Damit würde China "wirtschaftlich, diplomatisch und militärisch" die dominierende Weltraummacht werden, heißt es in dem Bericht "State of the Space Industrial Base for 2022“.

Die chinesischen Ambitionen in der Raumfahrt und der Erkundung des Universums sind tatsächlich groß. Das zeigte auch der Prototyp eines am 8. Mai 2023 gelandeten wiederverwendbaren experimentellen Raumschiffs, dass zuvor 276 Tage im All verbracht hatte. Was es genau dort gemacht hat, ist weiterhin geheim. Vermutlich hat es einen Satelliten ein- und ausgeladen. Raumgleiter X-37 von Boeing und der Nasa. Bildrechte: Boeing

Ein ähnliches Konzept für ein neues Space Shuttle wird in den USA mit dem geheimen Flugzeug X‑37B getestet. Dieses konnte zuletzt 900 Tage im Orbit verbringen. Die USA investieren zwar fast dreimal so viel in die Erforschung des Alls und in ihre Raumfahrtprojekte, doch die Volksrepublik ist schon lange kein kleiner Fisch mehr im Raumfahrtgeschäft und könnte bald auf der Überholspur sein.

Der Nasa-Administrator Bill Nelson nimmt die Konkurrenz aus dem Osten sogar sehr ernst: "Es ist eine Tatsache, dass wir uns in einem Wettlauf um den Weltraum befinden. Und es ist wahr, dass wir besser aufpassen sollten, dass sie [China] nicht unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen Forschung auf den Mond gelangen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sagen: ‚Bleibt draußen, wir sind hier, das ist unser Territorium’." Künstlerische Grafik: Ein Astronaut steht auf dem Mond, im Hintergrund sind kuppelartige Gebäude zu sehen, die teilweise in die Mondoverfläche eingegraben sind. Bildrechte: RegoLight, Liquifer Systems Group, 2018