Auch wenn Russland anderen Ländern wie etwa Saudi-Arabien sein Wissen um die Raumfahrt anbietet, wird die Föderation nicht mehr zu den führenden Weltraummächten gezählt. China gehört dagegen zu den aufstrebenden Nationen und will alleine in diesem Jahr etwa 100 Raketenmissionen starten.

Dafür sind viele Länder – auch in Europa – in einem anderen Bereich von Russland abhängig: Atomenergie. Das wiederum weckt die Sorge, dass russische Nuklearsprengkörper im Weltall positioniert werden. Die USA haben dem Land kürzlich vorgeworfen, dass es Satelliten mit einer neuartigen atomaren Waffe bekämpfen will.

Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei dies falsch. Es sei ein Trick, um Russland zu Waffenverhandlungen zu den Bedingungen des Westens zu bewegen. Inwieweit man den Worten Putins Glauben schenken will, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass sich Russland bereits in der Vergangenheit gegen die atomare Aufrüstung im Weltall ausgesprochen hat. Borissow bekräftigt diese Haltung erneut.

Anders sieht es bei der nuklearen Antriebstechnik für Raumschiffe aus. Sowohl in den USA als auch in der Föderation wird (unabhängig voneinander) an einer sicheren Umsetzung gearbeitet. "Wir arbeiten tatsächlich an einem Weltraumschlepper", erklärt der Roskosmos-Chef. "Diese riesige, zyklopische Struktur wäre dank eines Kernreaktors und einer Hochleistungsturbine in der Lage, große Ladungen von einer Umlaufbahn in eine andere zu transportieren, Weltraummüll einzusammeln und viele andere Anwendungen durchzuführen."