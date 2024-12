Eine Untersuchungskommission erklärte später, es habe an der Auskleidung des Schubdüsenhalses in dem Triebwerk eine unerwartete Erosion gegeben. Das verwendete Material sei wohl nicht homogen genug gewesen. Die ursprünglich in der Ukraine gebaute Düse werde jetzt in Frankreich gefertigt und mehrfach getestet, sagte Marino Fragnito vom italienischen Hauptauftragsnehmer Avio. Mit der Rückkehr der Vega C will die Esa endlich wieder mehr Möglichkeiten haben, um kleinere Satelliten eigenständig ins All zu befördern. Ob sie auch kommerziell ein Erfolg wird, ist angesichts vergleichsweise hoher Kosten unklar. Konkurrenten wie SpaceX können die Kosten durch wiederverwendbare Raketen deutlich drücken. Martin Tajmar, Raumfahrtexperte von der TU Dresden, glaubt daher, dass die Vega C eher ein Auslaufmodell sei. Ein knappes Dutzend Aufträge gibt es allerdings bereits. Passagier beim Comeback ist der Satellit Sentinel-1C des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus.