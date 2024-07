Bildrechte: Jon A. Juarez

Die erste Nutzlast der Ariane 6 sind 17 Experimente. Darunter allein zwei, die den Wiedereintritt in die Atmosphäre überstehen sollen. Aus Deutschland fliegt ein 25 mal 25 Zentimeter großer würfelförmiger Satellit mit. Er heißt OOV-Cube und wurde von der Technischen Universität Berlin und dem Berliner Unternehmen RapidCubes entwickelt. Der OOV soll auf einer Umlaufbahn in 580 Kilometern Höhe arbeiten. Dort soll er zum Beispiel eine Technologie testen, die mit miniaturisierten Sendern auf der Erde verbunden werden kann, die Tiere tragen, und die sie in Echtzeit mit Wissenschaftlern verbinden. Dies wäre insbesondere in abgelegenen Gebieten ohne terrestrische Infrastruktur nützlich. Der Satellit soll außerdem in der Lage sein, Bilder bereits im All mithilfe von KI zu verarbeiten. Daher auch der Name: On Orbit Verification Cube, Verifizierung an Bord.