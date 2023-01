Beide sind jedoch immer noch Einwegraketen. Hier hinkt die Esa noch hinterher. Die Themis-Rakete soll dieses Problem beheben. Wie Aschbacher in Paris mitteilte, bleibt es bei den bereits im vergangenen Jahr bekanntgegebenen Plänen, das System mit den neuen Prometheus-Triebwerken noch in diesem Jahr in Kiruna mit einem "hop-test" zu überprüfen. Die 27 Meter hohe und fast 200 Tonnen schwere Rakete soll dabei abheben und an ihren Startplatz zurückkehren. Abschließende Tests sind für 2025 auf dem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana geplant.

Bis dahin, so hofft die Esa, sind aber sowohl Ariane 6 als auch Vega-C längst im Einsatz. Beide seien perfekt auf die Bedürfnisse der europäischen Institutionen abgestimmt. Der Zugang zum All stehe nicht auf dem Spiel, so Aschbacher. "Die kurzfristige Priorität ist es, den Jungfernflug der Ariane 6 und eine sichere, zügige und robuste Rückkehr der Vega-C zum Fliegen schnell und verlässlich abzusichern."

Sentinel-1C soll mit Vega-C starten

Notwendig ist das für die Esa auch, weil etwa der Erdbeobachtungssatellit "Sentinel-1C", der mit Radartechnik Tag und Nacht Bilder von der Erdoberfläche liefern soll, im Mai oder Juni an Bord einer Vega-C in den Weltraum gebracht werden soll. Andere Missionen sind noch mit den letzten Ariane 5-Raketen geplant.

Die Sonde "Euclid" hingegen, die ursprünglich mit einer Sojus-Rakete ins All fliegen sollte und eine 3D-Karte des Universums erstellen soll, wird diesen Sommer mit einer Falcon 9 des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX abheben. Mit der russischen Sojus hätten ebenso Satelliten für das Satellitennavigationssystem Galileo ins All gesollt. Laut Esa wird dafür zwar die Ariane 6 als Trägerrakete bevorzugt, aber auch nicht-europäische Raketen würden der Kontinuität halber in Betracht gezogen.