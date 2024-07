Am 20. Juli ist Weltraumforschungstag. Er erinnert an die Landung auf dem Mond, an Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die am 20. Juli 1969 mit der Mission Apollo 11 die Mondoberfläche erreichten. Und an die Raumsonde Viking 1, die 1976 am gleichen Tag erfolgreich auf dem Mars landete. Weltraumforschung – für den Verband Deutscher Ingenieure (VDI) ist das die Grundlage, um Deutschland im "New Space" fit zu machen. Kleinsatelliten stehen im Fokus, sagt VDI-Mitglied Simon Jäckel aus Anlass des diesjährigen Weltraumforschungstages. Es gehe schließlich um den Schutz "kritischer Infrastruktur und das Aufbauen industrieller Produktionskapazitäten in diesem strategisch wichtigen Bereich".