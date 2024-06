In Zittau ist am Freitag der erste Spatenstich für ein neues Forschungsinstitut der Deutschen Luft- und Raumfahrt (DLR) gesetzt worden. Ab dem Jahr 2026 sollen dort Industrieprozesse erforscht werden, die weniger umweltschädlich sind.

Der Fokus des Instituts in Zittau liegt auf der Entwicklung von Hochleistungswärmepumpen. "Das ist eine neue strombasierte Technologie", erklärt der Leiter des Zittauer DLR-Instituts für CO2-arme Industrieprozesse, Uwe Riedel. Angetrieben mit grünem Strom sollen solche Wärmepumpen den Energiebedarf in Unternehmen umweltfreundlich stillen. "Ich freue mich, das Powerhaus der Wärmewende zu begründen", so der Physiker Riedel.

Seit Beginn der DLR-Forschung 2021 in Zittau benutzen die Wissenschaftler eine provisorische Versuchshalle in Olbersdorf am Stadtrand. Doch für einige Messungen ist es dort zu eng, auch die Stromversorgung genügt nicht. Nun entsteht ein Neubau an der Hochschule Zittau/Görlitz. Er werde eine Grundfläche von rund 1.600 Quadratmetern einnehmen und sich in einen dreigeschossigen Büro- und einen Hallenflügel gliedern, sagte DLR-Sprecherin Melanie Wiese. Investiert werden 32, 9 Millionen Euro.