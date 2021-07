Die US-Air Force-Definition

Doch die FAI ist zwar der internationale Luftsportverband, aber dennoch eine Nichtregierungsorganisation. Auf politischer Ebene ist dieser Wert also nicht bindend und bisher sind noch alle Anstrengungen gescheitert, dass sich die Politik auf einen international einheitlichen Wert einigt.

Um in den USA als Astronaut zu gelten, muss man nicht erst auf die ISS (ca. 400 Kilometer Höhe). Bildrechte: ESA / NASA Und so wird man auch eine andere Antwort bekommen, wenn man die Regierung der USA, die NASA und insbesondere die US-Luftwaffe fragt, wo in ihren Augen eigentlich das Weltall anfängt. Schon seit den 1950er-Jahren setzte sich hier nämlich die Betrachtungsweise durch, dass der Weltraum dort anfange, wo der dynamische Druck auf die Steuerflächen eines Flugzeugs so gering wird, dass es nicht mehr aerodynamisch gesteuert werden kann. Das passiert etwa ab einer Flughöhe von circa 80 Kilometern. Deshalb vergab die US-Air Force auch die sogenannten Astronautenflügel an Piloten des Testflugzeugs X-15 – ein raketengetriebenes Experimentalflugzeug, das es mehrfach auf mehr als 80 Kilometer Höhe brachte. Alle Air Force-Piloten, die diese Höhe überschreiten, werden ebenfalls als Astronauten bezeichnet und bekommen die Astronautenflügel verliehen.

Harvard-Physiker: Liegt die Kármán-Linie tiefer?

Expertinnen und Experten haben schon länger diskutiert, dass die Kármán-Linie ihre Schwächen hat. So sei eine universelle Grenze ohnehin schwer zu ziehen, denn sie wird ja dauernd beeinflusst – etwa durch die Aktivität der Sonne, die für eine schwankende Dichte in der Hochatmosphäre sorgt.

Harvard-Physiker Jonathan McDowell zufolge liegt die Grenze zwischen 70 und 90 Kilometern Höhe - je nach Flugobjekt. Bildrechte: Colourbox.de Insbesondere eine Arbeit des Physikers Jonathan C. McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Er sagt: Die Kármán-Linie ist eher ein Spektrum und das liegt je nach Flugobjekt niedriger als 100 Kilometer. Nach der originalen Definition des Physikers liegt diese Grenze zwischen 70 und 90 Kilometern Höhe, schreibt McDowell. Nach dieser Auffassung wäre Branson also definitiv im Weltall gewesen – und sogar im Spektrum der Kármán-Linie.

Schwerelos dank Weltraum?

Nun könnte man stutzen: Sind Branson und seine Mitreisenden nicht schwerelos durch ihre Rakete geschwebt? Und Schwerelosigkeit ist ja bekanntlich typisch für den Aufenthalt im Weltraum. Doch das ist ein Trugschluss. Die "VSS Unity" hat einen Suborbitalflug gemacht. Dabei verbringen die Passagiere nur wenige Minuten im All. Aber viel wichtiger: Es handelte sich dabei um einen sogenannten Parabelflug. Auf so einem Flug kann auch schon weit unterhalb der Grenze zum Weltraum Schwerelosigkeit erreicht werden. Die Raumfahrtorganisationen führen sie zum Training der Astronauten oder zu Forschungszwecken durch.

