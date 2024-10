Bayrische Kleinstsatelliten sollen in Zukunft aus dem Weltraum hochauflösende Fotos des Freistaats liefern. "Die gewonnenen Satellitendaten werden sich ideal für Auswertungen bei Hochwasserprognosen, Klimaveränderungen oder in der Land- und Forstwirtschaft eignen", erklärt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU).

Bereits Ende 2025 bis Anfang 2026 sollen die ersten fünf Satelliten im Auftrag der Vermessungsverwaltung zu einer Probemission ins All starten. Sie werden dann in einer Umlaufbahn von 460 Kilometern über der Erde ihre Arbeit aufzunehmen und alle drei Tage Bilder vom Freistaat Bayern liefern.

Bayern strebt auch mit anderen Projekten ins All. So soll in Oberpfaffenhofen das deutsche Mondkontrollzentrum entstehen. In Bayern arbeiten Firmen wie Isar Aerospace und die Rocket Factory Augsburg, die Kleinraketen für eben solche Missionen entwickelt, wie sie der Freistaat für die Jahre 2025 und 2026 plant. Ein weiterer deutscher Kleinraketenbauer ist HyImpuls aus Baden-Württemberg.