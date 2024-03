Zukünftig sollen von Oberpfaffenhofen aus anstehende Mondmissionen vorbereitet und während des Betriebes unterstützt werden. Vor allem geht es um die Artemis-Missionen der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa. Europa und vor allem Deutschland sind starke Partner in dem Unterfangen, die Menschheit zurück auf den Mond zu bringen .

Anders als zu den Apollo-Missionen in den 1960er- und 70er-Jahren sollen diesmal dauerhafte Forschungsstationen auf der Oberfläche unseres stellaren Nachbars anstehen.

Auch eine Raumstation in der Mondumlaufbahn, das Lunar Gateway, soll errichtet werden. Pünktlich dazu soll das geplante Mond-Kontrollzentrum ab dem Jahr 2027 in den Betrieb gehen.

Am 13. März 2024 wurde in der Bayerischen Staatskanzlei in München eine Absichtserklärung zwischen der Esa, dem DLR und dem Freistaat Bayern unterzeichnet. Neben Josef Aschbacher (Generaldirektor der Esa) waren die DLR-Vorstandsvorsitzende Anke Kayser-Pyzalla (vertreten durch Anke Pagels-Kerp, Forschungs- und Entwicklungsprogramm beim DLR), der bayrische Ministerpräsident Markus Söder und Felix Huber (DLR-Beauftragte für Raumflugbetrieb und Astronautentraining) bei der Unterzeichnung anwesend.