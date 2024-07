Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa und Boeing werden an diesem Wochenende die Triebwerke des an die Internationale Raumstation ISS angedockten Raumschiffs CST-100 Starliner zünden. Ein letzter Test, bevor das Unternehmen seine Genehmigung für die verzögerte Rückkehr des Raumschiffs zur Erde bekommen kann.

Das Starliner-Raumschiff sollte die große Hoffnung für Boeing sein, um mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX zu konkurrieren. Zuletzt konnten vom amerikanischen Boden aus nämlich nur Astronauten mit einem Dragon-Raumschiff von SpaceX ins All gebracht werden.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | John Raoux

Das hatte sich Anfang Juni 2024 geändert, als das Starliner-Raumschiff erfolgreich mit den beiden Nasa-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams gestartet war. Doch bereits während des Fluges zeigten sich Probleme am Raumschiff. Mehrere Computer des Starliners wurden während des Anflugs auf die ISS abgeschaltet. Es kam zum vorübergehenden Schubabfall.

Zwar konnte der Starliner sicher am 6. Juni an die ISS andocken. Die ursprünglich acht Tage andauernde Mission wurde jedoch auf einen unbekannten Zeitpunkt verlängert. Bei einem Briefing am 25. Juli sagten Nasa- und Boeing-Manager, dass sie noch kein Datum für das Abdocken des Starliners von der Station festgelegt haben.