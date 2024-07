Das jetzige Hauptproblem liegt am Verbrauchsantriebssystem des Starliners. Dieses gehört zum Servicemodul des Raumschiffs, welches benötigt wird, um die Kapsel von der ISS wegzubewegen. Anschließend soll sie in eine Position gebracht werden, in der sie in die Erdatmosphäre eintauchen kann. Sobald das Raumschiff die Atmosphäre berührt, entsteht eine große Hitze. Das Schiff muss dabei im flachen Winkel in die Atmosphäre eindringen, ansonsten kann selbst der Hitzeschild die Astronauten nicht davor schützen, im Inneren des Starliners gekocht zu werden.