Buchempfehlung Die Illusion der Materie – Was die moderne Physik über unsere Welt verrät

In "Die Illusion der Materie" geht es um das, was die Welt im Innersten zusammenhält: Die elementaren Teilchen, aus denen sich die Atome und damit die gesamte sichtbare und unsichtbare Materie zusammensetzt: Quanten, Elektronen und deren zahlreiche Verwandte.

Das Buch spannt einen Bogen von den Überlegungen der Vorsokraten um Demokrit (460-370 v. Chr.), die unsere Welt aus eben solchen unteilbaren Einheiten – den Atomen – verstanden wissen wollten und führt den Leser gekonnt durch die Wissenschaftsgeschichte über die Quantenphysik und das Standardmodell der Elementarteilchen bis in die Gegenwart der Teilchenphysik, in der immer noch vieles nicht zusammenpassen will. "Früher oder später wird es … geschehen, dass eine junge Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler in einer Forschungsgruppe Daten auswertet und dabei auf etwas völlig Unerwartetes stößt…. Ein solches Ereignis könnte unsere Sichtweise von der Materie und vom Universum einmal mehr radikal verändern."