Buchempfehlung Von Rotze bis Kotze – Die flüssigen Superkräfte deines Körpers

Das Buch ist besonders geeignet für Kinder im Grundschulalter, die Spaß am Lernen, Experimentieren und Entdecken haben. Praktischerweise geht es dabei um Prozesse, die sie alltäglich am eigenen Körper spüren und bei denen auch der eine oder andere Erwachsene Probleme hat, ihre Funktion (kindgerecht) zu erklären. Auch Eltern können also etwas lernen!

"Von Rotze bis Kotze" – der Titel beschreibt es schon sehr gut: Es geht um Körperflüssigkeiten, die wir eigentlich eher mit Ekel verbinden. Wie viele wichtige Funktionen, ja geradezu "Superkräfte" aber Pipi, Rotze, Sabber und Co. haben, das zeigt uns dieses Buch auf unterhaltsame und für Kinder alltagsnahe Weise. Kinder lernen hier nicht nur, dass Blut der Zimmerservice für unseren Körper ist, sondern auch, dass Lamas eigentlich gar keine Spucke spucken und wie einfach sich Kunstblut selbst machen lässt.

Johanna Klement ist promovierte Ärztin, hat selbst jahrelang am Gehirn und an Hormonen geforscht (im Bereich der Neuroendokrinologie) und ist wissenschaftliche Autorin. Durch ihre Kinder hat sie schließlich auch ungeplant den Weg zur Kinderbuchautorin gefunden und schreibt seither Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sachbücher. Mit "Von Rotze bis Kotze" war sie für das "Wissenschaftsbuch des Jahres" in der Kategorie Junior-Wissensbücher nominiert.

Das Buch beschreibt komplexe Funktionen unseres Körpers in bildhafter und kindgerechter Sprache und schafft es dabei, eine Begeisterung und ein Staunen für die sonst eigentlich oft ekligen Flüssigkeiten in unserem Körper heraufzubeschwören. So stellt jede Tränendrüse etwa zwei Füllerpatronen voll Tränen täglich her, während der Schleim in der Nase Heizung und Reinigungskraft zugleich ist. Auch warum unser Bauch knurrt, unser Pipi gelb ist oder wir morgens Mundgeruch haben, wird lebhaft erklärt. Daneben gibt es zu jeder Körperflüssigkeit schräges Extrawissen, einen lustigen Blick in die Tierwelt sowie spannende und leicht machbare Experimente.

Die bildhafte Sprache macht es einem leicht, zu lernen und das Wissen auch zu behalten. Ich persönlich war erstaunt, in welchen Mengen unser Körper täglich die verschiedenen Körperflüssigkeiten produziert, beim Schleim ist es beispielsweise 1 Liter pro Tag oder wie im Buch beschrieben "eine Milchtüte voll". Auch das ein oder andere schräge Wissen ist bei mir hängen geblieben: etwa, dass einige Tiere ihren Magen nach außen stülpen können oder dass Spucke lange Zeit verwendet wurde, um alte Ölgemälde wieder zum Strahlen zu bringen.