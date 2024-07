Um Texte sozusagen auf ihren Propagandagehalt zu überprüfen, haben Leidner und sein Team einen Textscanner entwickelt, der Texte anhand von sprachlichen Merkmalen auf seine Verzerrungen überprüft. Dieser liegen 27 sogenannte Bios-Typen zugrunde. Die auf künstlichen neuronalen Netzen basierende Anwendung kann einfach über den Browser als Plug-in (Software-Erweiterung) installiert werden und fährt dann bei beim Lesen der Texte automatisch über die Inhalte. Propagandistische Stellen werden farblich eingefärbt und mit Begründungen hinterlegt. Gleichzeitig wird die Stärke der Beeinflussung auf einer Skala angezeigt. Der Textscanner wurde unter der Überschrift "Improved Models for Media Bias Detection and Subcategorization" auf der "European Conference on Information Retrival " in Glasgow sowie der "International Conference on Natural Language & Information Systems" in Turin vorgestellt.