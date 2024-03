Pierre Beer spricht kein Chinesisch, sein grafisches Abbild hält aber eine Ansprache an seine Mitarbeiter in Asien auf Chinesisch. Eine Künstliche Intelligenz hat den deutschen Text übersetzt. Beer kann zahlreiche solcher Routine-Aufgaben im Arbeitsalltag aufzählen, die mit KI schneller erledigt werden können.

Beer ist Geschäftsführer bei der Firma GETT im sächsischen Treuen. GETT stellt spezielle Tastaturen, Mäuse und Bedienpanels für Maschinen her. Aber auch in der Produktherstellung kann KI in verschiedenen Anwendungsfällen helfen. "So etwa: Wie kann ich frühzeitig erkennen, wann eine Maschine ausfällt. Also wenn es um solche Themen geht, brauch‘ ich vor allem auch Daten und muss eben die KI anlernen, mit diesen Daten zu arbeiten. Dass dann die Maschine weiß, wenn jetzt die Temperatur bei einem Teil über 30 Grad ist, dann droht mir möglicherweise der Ausfall", erklärt Beer. "Dort sind wir in einer Phase, jetzt überhaupt erst mal Daten konsistent zu generieren bei uns im Unternehmen."