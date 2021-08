Forscher aus Jena haben die Ausbreitung der Falschnachricht mit einem epidemiologischen Modell zur Ausbreitung von Infektionen nachgebildet und den Effekt von Gegenmaßnahmen untersucht. Ergebnis: Gegeninformationen in der Form von Fakten-Checks hätten die Ausbreitung der Falschnachrichten in der Frühphase stoppen können, wurden später aber immer wirkungsloser. Tweets zu löschen hingegen hatte nur einen moderaten Effekt, funktionierte aber während der gesamten Verbreitung, berichtet das Team um die Psychologen Julian Kauk und Helene Kreysa im Journal Plos One.