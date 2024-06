Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden setzt seit Jahren auf minimalinvasive und robotergestützte Chirurgie, rund 1.500 Operationen wurden seitdem mithilfe von sogenannten Da-Vinci-OP-Robotern durchgeführt. Mittlerweile arbeitet man an der TU bei minimalinvasiven Operationen mit einer neuen Generation der OP-Technik: Mit dem neuartigen Roboter HUGO wurde im Oktober 2023 am Uniklinikum die erste urologische Operation deutschlandweit duchgeführt. Nun wird das Robotersystem auch in der Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie (VTG) sowie bei Eingriffen an Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse und Leber eingesetzt.