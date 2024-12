Die bisherigen Ergebnisse der Studie zeigen, dass HDL-Partikel mit einem hohen Gehalt an freiem Cholesterin potenziell schädlich sein können. Freies Cholesterin ist eine instabile Form von Cholesterin, die aktiv in Zellfunktionen eingebunden ist. In übermäßiger Menge kann es jedoch zu Ablagerungen in Makrophagen führen – weißen Blutkörperchen, die für Entzündungsreaktionen verantwortlich sind. Diese Ablagerungen können die Bildung von Plaques in den Arterien begünstigen, was das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle erhöht. "Die bisherigen Annahmen, dass die Übertragung von freiem Cholesterin auf HDL ausschließlich vorteilhaft sei, werden durch unsere Daten infrage gestellt", sagt Studienautor Henry Pownall. "Unter bestimmten Bedingungen, insbesondere bei hohen HDL-Werten, könnte das Gegenteil der Fall sein."